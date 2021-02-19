شكرا لقرائتكم خبر عن 170 منشأه طبية بأبوظبي تقدم خدماتها "عن بعد" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوطبي، أن عدد المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية عن بعد، عبر منصة الرعاية الصحية عن بعد، التي أطلقتها خلال جائحة كورونا، بلغ 170 منشأة صحية في إمارة أبوظبي، تشمل مستشفيات وعيادات طبية، وتضم المنصة نحو 3 آلاف طبيب في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور يوسف الزعابي رئيس وحدة الاستبصار والذكاء الاصطناعي في دائرة الصحة، أن القطاع الصحي يشهد تطوراً رقمياً هائلاً منذ بداية الأزمة مقارنة بما قبل الجائحة، ووجدت الخدمات الطبية المقدمة عن بعد، تأقلماً كبيرً من أفراد المجتمع لما يتسم به التطبيب عن بعد والزيارات الافتراضية من سرية كبيرة، كما أن أغلبية الحالات لا تحتاج فعلياً إلى زيارة العيادة، خصوصاً وقد أصبح من الممكن إجراء عدد من الفحوص في المنزل، ما يساهم في توفير بعض التكاليف الصحية، والابتعاد عن إمكانية التقاط العدوى، خصوصاً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن بعض الحالات كالطارئة تكون فيها صعوبة للتشخيص عبر الهاتف، وتحتاج إلى فحوص سريرية.

وأوضح أن منصة الرعاية الصحية عن بعد، تشمل تخصصات متنوعه تزيد على 20 تخصصاً طبياً ليستفيد منها جميع الأفراد، وتقدم التشخيص المبدئي للحالات غير الطارئة عبر خاصية الفيديو أو الاتصال المرئي، وإتاحة توجيه المرضى عبر خاصية الصوت، إلى جانب حجز المواعيد، والوصفات الدوائية المعتمدة، فيما يعمل الأطباء على مناقشة حالة المرضى ونتائج فحوصهم عبر المنصة.

وأكد أن الاستثمار في التكنولوجيا الصحية يساهم في الوصول إلى كافة أفراد المجتمع، عبر بياناتهم المسجلة في الملف الإلكتروني، وتقديم خدمات متكاملة لمن هم بحاجة للتطبيب عن بعد، الذي أثبت كفاءته، خصوصاً فترة الجائحة.