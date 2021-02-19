شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفار» يدعو إلى «العولمة العادلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يأتي هذا العام في ظل ظروف قاسية يمر بها العالم وتأتي أشد قسوة على الشعوب والمجتمعات الفقيرة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تأتي لتذكير دول وشعوب العالم بأهمية العمل من أجل عولمة عادلة، وبضرورة جسر الهوة بين الطبقات الاجتماعية، للوصول إلى العدالة المنشودة للشعوب.

وأضاف جلفار: «تحقيق العدالة والمساواة بين الفئات المجتمعية المختلفة مطلب إنساني وغاية أساسية لا تستقيم المجتمعات إلا بها، وفي الوقت الذي تزداد فيه التحديات الاقتصادية على المستوى العالمي، يترتب علينا كجهات وأفراد مسؤوليات إضافية تكمن بضرورة الأخذ بيد الفئات الأقل حظاً وتحفيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وتطوير الوعي حول أهمية أن يكون العطاء من المجتمع وإلى المجتمع، فضلاً عن طرح برامج مستدامة لتعزيز الرفاه المجتمعي».

