شكرا لقرائتكم خبر عن ملّ من الحجر المنزلي فكسره وسلم نفسه إلى الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد – محمد الدسوقي

عادة ما يشعر الكثيرون بالملل بسبب إجراءات الحجر المنزلي، ولكن يجب التغلب على ذلك من أجل المصلحة العامة والخاصة، الأمر الذي لم يتمكن منه مواطن بريطاني، عندما شعر بملل أثناء الحجر المنزلي، فتعمد كسره ثم ذهب إلى الشرطة وسلم نفسه طواعاً، وفق ما ذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

وقالت الصحيفة إن رجلاً في مقاطعة وست سوسيكس بجنوب شرقي المملكة المتحدة، هرب من العزل المنزلي، وعلى أمل الحصول على بعض «الهدوء والسكينة». وأضافت نقلاً عن السلطات المحلية أن المطلوب سلم نفسه طوعاً بعد أن ملّ من البقاء متخفياً في المنزل وفي الوقت نفسه لا يستطيع الذهاب إلى الأماكن العامة بسبب سياسة الإغلاق التي فرضتها الدولة لمكافحة تفشي الموجة الثانية من فيروس «كورونا».

وأوضح المفتش في شرطة سوسيكس، دارين تيلور: «من أجل السلام والهدوء! رجل مطلوب سلم نفسه.. بعد أن أبلغنا أنه يفضل العودة إلى السجن على أن يقضي المزيد من الوقت في المنزل مع من يسكن معهم»، مضيفاً: «سيعود (المطلوب) إلى السجن ليمضي بعض الوقت مع نفسه».

يشار إلى أن الأرقام الصادرة عن دراسة في جامعة «أكسفورد» أظهرت في يوليو/ تموز الماضي، أن الإغلاق جعل 8% يدركون أنهم بحاجة إلى إنهاء علاقتهم، فيما ارتفعت النسبة إلى 15% بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة. وكذلك، ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 300% العام الماضي، بعد أن أدى الإغلاق إلى دفع الكثيرين للتفكير في الانفصال.