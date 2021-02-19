شكرا لقرائتكم خبر عن مدفيديف إلى نهائي «أستراليا المفتوحة» لمواجهة ديوكوفيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - أ ف ب

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعاً، الجمعة، النهائي الثاني له في البطولات الأربع الكبرى، وذلك بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6-4 و6-2 و7-5 في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

ويلتقي مدفيديف الذي سبق له أن بلغ نهائي فلاشينغ ميدوز 2019 (خسر أمام الإسباني رافايل نادال)، مع حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والباحث عن تتويجه التاسع في ملبورن والـ18 في الجراند سلام.

وحرم الروسي الذي كان يخوض غمار نصف النهائي للمرة الأولى في أستراليا، تسيتسيباس من الوصول إلى النهائي الكبير الأول في مسيرته.