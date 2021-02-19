في "حياة كريمة".. "منظومة الري والمرافق" تتصدر مطالب قرى الوادي الجديد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نجحت محافظة الوادي الجديد، في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، وذلك على 3 مراحل، استفادت 12 قرية بالمحافظة من هذه المبادرة من خلال استثمارات تبلغ 400 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين منها 20.3 ألف مواطن على مرحلتين بينما يجري الإعداد للمرحلة الثالثة والتي تضم 25 قرية في مركز واحد وهو مركز الفرافرة.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة منذ توليه المسئولية حيث جرى بالفعل خلال الفترة الحالية بدء اتخاذ الإجراءات الرسمية لإعادة إعمار 25 قرية بمدينة الفرافرة ضمن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" كمرحلة ثالثة للمبادرة على أرض المحافظة حيث إن المبادرة الذي يستهدف إعادة إعمار 1500 قرية وتابع على مستوى الجمهورية.

قرية صبيح بمركز الفرافرة هي أشهر القرى بمركز الفرافرة بسبب شهرة أهلها بصناعة السجاد والكليم اليدوي في القرية وتصديرها للخارج والداخل بشكل واسع، والوحدة المحلية لقرى صبيح تضم قريتين اثنتين الأولى هي صبيح ويبلغ عدد سكانها 3120 نسمة والقرية الثانية وهي قرية علي بن أبي طالب ويبلغ عدد سكانها 2690 نسمة، تبعد عن مدينة الفرافرة 12 كم، بينما تبعد المدينة نفسها عن العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد مدينة الخارجة 500 كم.

أنشأت قرية اللواء صبيح في عام 1980، ويرجع اسم قرية اللواء صبيح إلى لواء فى الجيش واكتشفت قرية اللواء صبيح فى عهد السيد الرئيس جمال عبد الناصر حينما كان يرغب في التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية، وعند التنقيب عن البترول اتضح أن وجد تحت القشرة الأرضية بمسافة لا تقل 400م بمساحات هائلة من الصحراء تجمع مائي من المياه الجوفية.

وتشتهر القرية بزراعات القمح والفول والشعير والبرسيم، ونجحت في القرية من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلي بها في الاعتماد على نفسها في توصيل مرفق الصرف الصحي بتكلفة مالية وفرت 5 ملايين جنيه، وبدأ أبناء القرية في إنشاء جمعية تنمية مجتمع محلي لخدمتهم وخدمة التنمية بالقرية، من خلال سواعد رجالها وأبنائها المقيمين بها، في عام 1992 حيث بدأت الجمعية في النشاط بمبلغ زهيد جدا وهو 5 آلاف جنيه.

أكد سيد أمين، رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية صبيح بالفرافرة، أن الجمعية بها 16 نشاطًا متنوعًا، تهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية، الخدمات الثقافية والاجتماعية والدينية، الخدمات الاقتصادية، حماية البيئة، وإقامة مجتمعات عمرانية وسكنية وزراعية.

أضاف سيد، أن الجمعية نجحت في تنفيذ مشروع صرف صحي يخدم القرية بالجهود الذاتية ومشروعات صوب زراعية وقروض دوارة لدعم المرأة المعيلة، مشروع مجمع صناعات الصوف والحرف اليدوية البيئية المتنوعة، غزل وصباغة وصناعات السجاد والكليم والبطانية اليدوي وتم التنفيذ وعدد المستفيدين 160 فتاة 40 شاب، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بمبلغ 670000 ألف جنيه وعدد المستفيدين 60 أسرة، مشروع توصيل مرافق للقطع السكنية بقرية على ابن ابى طالب بإجمالي 2400 قطعة، بإجمالي مساحة 165 فدان، كما تم تنفيذ وحدة انتاج سجاد بقري علي بن أبي طالب لتوفير فرص عمل للفتيات في القرية.

أوضح سيد، أن مطالب سكان القرية هي تمثل أغلب مطالب سكان مركز الفرافرة في جميع قراه، وهي تطوير منظومة تشغيل الآبار الزراعية لتعمل بالكهرباء أو بالطاقة الشمسية بدلا من السولار والديزل والذي يشكل عبئًا على المزارع في ظل كثرة أعطال مثل هذه النوعية من محركات تشغيل الآبار الجوفية التي تعمل بهذا النظام، بالإضافة إلى توصيل جميع المرافق لجميع المنازل في جميع القرى بشكل متطور بحيث يكون المرفق متكامل مثل الصرف الصحي، يتضمن شبكات انحدار وطرد ومعالجة وغابة شجرية للاستفادة من هذه المياه.

أكد سيد، أن أهم مطالب لجميع أبناء المركز هو ربط المركز بالشبكة الموحدة للكهرباء بدلا من الاعتماد محطة توليد تغذي المركز بأكمله، كذلك دعم المزارع في نفقات استخراج مياه الأبار لري الزراعات الخاصة به.

فيما قال حمدي ناصر مكرم، من أبناء مركز الفرافرة، إن هناك مطالب عديدة لأبناء المركز من أبرزها إنشاء ظهير زراعي داخل قرية أبو هريرة كل متقدم إلى القطع السكنية يكون له 3او6فدان، وإقامة وحدة اسعاف ووحدة إطفاء ومحطة صرف صحي، في قرى ابو هريرة، ومطلوب انشاء مدرسه ابتدائي أو إعدادي وتطوير الوحدة الصحية و مركز شرطة ونادي أو مركز شباب داخل قرية أبو منقار حيث يتبعها 5 قرى أخرى.

أوضح يوسف مرزوق، رئيس مركز الفرافرة، أن المبادرة ستنفذ في جميع أنحاء مركز الفرافرة بواقع 6 قرى وجميع توابعها ومدينة الفرافرة، وجرى عقد اجتماع بحضور الجهاز التنفيذي الذي سيقوم بالإشراف على عمليات الإعمار بالمركز.

أشار يوسف، إلى أن المناطق التي ستنفذ فيها المبادرة بمركز الفرافرة هي: قرى أبو منقار و5 توابع لها وهي:" أبو منقار الأم - طلعت ضرغام – بئر 4 – بئر 5 – بئر 6 – بئر 7 "، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها هي:" أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16"، قرى الخير والنماء و4 توابع وهي" الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل"، قرى الكفاح بإجمالي 7 توابع وهي:" الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة"، قرة صبيح وتوابعها وهي: " صبيح الأم – على بن أبي طالب"، قرى النهضة وتوابعها وهي:" عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن"، وفي منطقتين بمدينة الفرافرة وهما " عبد المنعم رياض – احمد بدوي".

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن برنامج حياة كريمة استطاع خلال السنوات الماضية توفير السكن الملائم للأسر البسيطة بالوادي الجديد، حيث تم بنجاح تسليم 200 وحدة سكنية من خلال برنامج "سترة" بالتعاون مع وزارت التضامن والإسكان والجهاز المركزي للتعمير بقرى ناصر الثورة والخرطوم ورفع كفاءة عدد 50 منزلا بالقرية الرابعة بدرب الأربعين وتسليم أراضي بإجمالي عدد 500 فدان استفاد منها 250 منتفعا بواقع 2،5 فدان لكل منتفع.

وكان قد أطلق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في 24 يناير 2021 المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " باستثمارات 9.6 مليار جنيه والتي تستهدف 375 تجمع ريفي في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة في المرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل في كافة القرى المستهدفة في المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/2024.