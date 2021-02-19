محافظ بورسعيد لأهالي "ضحايا اللنش": "خروج قاطرات للبحث عن المفقودين"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تواصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مع أهالي ضحايا واقعة غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك أثناء تواجدهم أمام ميناء الصيد لمتابعة آخر مستجدات عمليات البحث.

وأكد المحافظ على أنه جرى التواصل مع كافة الجهات المعنية لخروج قاطرات ومعدات بحرية للبحث عن جثامين الضحايا.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية وذلك بتوصيل طرود إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة، وما تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ4 الآخرين.