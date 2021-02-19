صور.. تشميع 9 منشآت وإعدام 2.5 طن أغذية فاسدة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:



شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإدارات أولاد صقر والحسينية والقنايات الصحية، عدة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 9 منشآت غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.



وجرى ضبط وإعدام 2 طن و435 كيلو أغذية متنوعة؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسحب 42 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، وذلك بتحرير 37 محضر بجُنح صحية.