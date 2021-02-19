أكثر من مليونين و441 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,441,926 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الجمعة.

وتأكدت إصابة أكثر من 110,262,590 شخصاً بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 67,660,600 شخص.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

وسجلت الخميس 11,633 وفاة إضافية و403,810 إصابات جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 2839 وفاة والبرازيل (1367) والمكسيك (1047).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 493,119 وفاة من أصل 27,895,990 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل التي سجلت 243,457 وفاة و10,030,626 إصابة والمكسيك مع 178,108 وفيات (2,022,662 إصابة) والهند مع 156,111 وفاة (10,963,394 إصابة) والمملكة المتحدة مع 119,387 وفاة (4,083,242 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 188 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (181) والجمهورية التشيكية (177) والمملكة المتحدة (176) وإيطاليا (157).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الجمعة، 821,409 وفيات (36,165,375 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 652,237 وفاة (20,499,718 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 514,606 وفيات (28,732,459 إصابة).

وسجلت في آسيا 250,594 وفاة (15,823,876 إصابة) والشرق الأوسط 101,809 وفيات (5,209,722 إصابة) وإفريقيا 100,324 وفاة (3,799,496 إصابة) وأوقيانيا 947 وفاة (31946 إصابة).