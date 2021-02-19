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فلسطين تسجل 859 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7وفيات

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 859‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس وسبع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 139‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.
وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 194862 تعافى منهم 180879 وتوفي 2162.
 
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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