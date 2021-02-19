الإمارات تقدم 93 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 43 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، تقديم 93.101 جرعة لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5.466.831 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 55.27 جرعة لكل 100 شخص، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.