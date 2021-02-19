إيران تعتقل أجانب… لاسترجاع أسد الله أسدي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 04:10 مساءً - اعتقلت إيران مواطناً إيرانياً فرنسياً يحمل جنسية مزدوجة وآخر ألمانياً، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

ووفقاً للمعلومات، اعتقلت إيران هذين الشخصين قبل صدور حكم محكمة بلجيكية ضد أسدي في 4 شباط، كوسيلة ضغط من أجل إطلاق سراحه، وقد اعتقل المواطن الفرنسي من أصل إيراني أثناء محاولته تحليق طائرة مسيّرة في الصحراء.

السجن 20 عاماً

يشار إلى أنه وفي بداية شباط الجاري، حكمت محكمة بلجيكية على أسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، بالسجن 20 عامًا لمحاولته تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في ضواحي باريس.

كما حكمت على 3 من شركائه الإيرانيين بأحكام شديدة بالسجن.

بالمقابل، احتجت وزارة الخارجية الإيرانية على هذا الحكم، وأعلنت أنها تحتفظ بـ”حق المساءلة” وستستخدم “جميع الوسائل السياسية والقانونية” في هذا الصدد، بحسب تعبيرها.

“سياسة غير مقبولة”

إلى ذلك، جاءت هذه التطورات بعد أيام فقط من إعلان 58 دولة في بيان أن اعتقال الرعايا الأجانب واستخدامهم كوسيلة ضغط يعتبر سياسة غير مقبولة.

بدوره، أكد وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، أن البيان يهدف إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الدول التي تقوم بمثل هذا الإجراءات.

تنازلات من دول غربية

في سياق متصل، جاء الكشف عن المعلومات في حين أعلنت الولايات المتحدة الخميس، استعدادها للتحدث مع إيران بشأن كيفية عودة البلدين إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

كما دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك إيران إلى الإفراج عن جميع مواطنيها المحتجزين تعسفيا، وسط اتهام نشطاء حقوقيين إيران باعتقال مزدوجي الجنسية في محاولة لكسب تنازلات من الدول الغربية بينما تنفي طهران احتجازها لأشخاص لأسباب سياسية وتتهم العديد من الأجانب في سجونها بالتجسس.

يذكر أن طهران بذلت جهودا حثيثة لإطلاق سراح ضابط مخابراتها أسد الله أسدي، الذي كان يعمل تحت غطاء السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا، والذي أدين في محكمة أنتويرب البلجيكية لقيادته خلية إرهابية، وذلك بحسب “العربية”.