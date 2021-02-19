إسرائيل تجدد تمسكها بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

جددت إسرائيل اليوم الجمعة تأكيدعها أنها تتمسك بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان أن بلاده ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وموقفها من الاتفاقية النووية لم يتغير.

كما شدد على أن إسرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاقية السابقة ستمهد فقط الطريق أمام طهران نحو امتلاك ترسانة نووية.

إلى ذلك، أوضح أن بلاده تجري حوارا متواصلا مع أميركا بهذا الشأن، وذلك بحسب “العربية”.