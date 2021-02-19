عاجل.. بايدن يلغي العقوبات التي فرضها ترامب على إثيوبيا بسبب سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 فبراير 2021

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء قرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا، الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية النزاع حول سد النهضة.



وذكرت الوزارة في وقت مبكر من اليوم أن هذا لا يعني أن جميع المساعدات الأمنية والتنموية التي تبلغ قيمتها حوالي 272 مليون دولار ستبدأ على الفور في التدفق، بل يعتمد ذلك على التطورات الأخيرة" في إشارة واضحة إلى الصراع المميت في منطقة تيغراي، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقالت الوزارة إنها أبلغت حكومة إثيوبيا بذلك، ولكن لم ترد متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على طلب للتعليق من الوكالة.