شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: لن نتغاضى عن خروقات إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شددت بريطانيا على وجوب عودة إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي اليوم (الجمعة): أنه لا ينبغي على الغرب إرسال إشارات توحي بأنه مستعد للتغاضي عن خروقات طهران وعدم امتثالها لبنود الاتفاق النووي.

وقال في مقابلة مع شبكة بي بي سي: لا أعتقد أننا يجب أن نرسل إشارة بأننا سوف نتجاهل تلك الخروقات، وكأننا نضعها أو نخفيها تحت السجادة. وأضاف أن الأمر بيد إيران، فهم الذين يخرقون شروط JCPOA، وهم الذين يستطيعون العودة بالتالي إلى الامتثال.

تأتي تلك التصريحات بعد أن أفادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أمس (الخميس) بقبولها دعوة الاتحاد الأوروبي لمناقشة العودة إلى الاتفاق النووي.