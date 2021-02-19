شكرا لقرائتكم خبر عن روزا اليوسف تعود لرونقها بـ98 صفحة وأحمد الطاهرى: حققنا نجاحات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، المجلة لرونقها ، لتصدر المجلة التى حققت نجاحات كبيرة فى عالم الصحافة، وكتب بها عدد كبير من أبرز الكتاب والصحفيين، بشكل جديد لتعود وتصدر فى 98 صفحة .

تسعى المجلة فى شكلها الجديد لرصد ما يحدث على أرض مصر وما يدور من حولها ، ولتضم ملفات وتحقيقات وحوارات ومقالات لكبار الكتاب وأبواب متنوعة فى السياسة والثقافة والتنوير والفن بالإضافة إلى ملحق أسبوعي يتابع لحظة بلحظة مشروع تطوير الريف المصري .. حياة كريمة .

وتضمن العدد الجديد لمجلة روزاليوسف، ملف عن كيف وثقت الدراما التى انتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بطولات أسطورية لضباط وجنود مصر فى مواجهة إرهاب خسيس مدعوم وممول من أجهزة ودول، وذلك بموضوع تحت عنوان :" لماذا يخشى الإخوان من سلاح الدراما ؟".