شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 وإصابة 12 بمرض الإيبولا في غينيا والكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كل من غينيا والكونغو الديمقراطية أبلغتا عن 8 وفيات و12 إصابة بمرض الإيبولا .

وأوضح المركز في بيان له أن الكونغو الديمقراطية سجلت 4 إصابات وحالتي وفاة، فيما سجلت غينيا 8 إصابات و6 وفيات، ولم ترد أي إشارة إلى تسجيل حالات تعافي، مشيراً إلى أنه سيدعو في وقت لاحق إلى عقد اجتماع طارئ للخبراء بهدف تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ في غينيا والكونغو والبلدان المجاورة لها.