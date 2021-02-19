كوبيش يلتقي حفتر.. والدبيبة بطبرق لبحث جلسة اعتماد الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، فيما وصل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لطبرق.

اللقاء الذي جرى في مقر إقامة المشير حفتر بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا تناول سبل توحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويأتي اللقاء بعد ساعات معدودة من لقاء كوبيش ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، ووزير الدفاع في حكومة "الوفاق" غير الشرعية، صلاح النمروش، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع في العاصمة طرابلس، بحسب بيان للبعثة الأممية اطلعت عليه ”الخليج 365”.

ووفق البيان فإن الطرفين ناقشا الوضع الأمني في البلاد، وسبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

كما تناولا سبل التعاون نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم الأمم المتحدة لجهود إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وفي سياق متصل، وصل رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا، قادمًا من العاصمة المصرية القاهرة، للقاء أعضاء مجلس النواب، في سياق مشاوراته قبل عقد جلسة اعتماد الحكومة.

وسيعقد الدبيبة، الذي استقبله الفريق صقر الجروشي قائد القوات الجوية الليبية، زيارات مشاورات في مختلف مدن المنطقة الشرقية.

ومن المقرر أن يلتقي الدبيبة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لبحث الجلسة التي ستعقد في مدينة سرت الساحلية، لاعتماد الحكومة الليبية الجديدة الجاري تشكيلها.

ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف مؤخرا، فإن أمام الدبيبة 21 يوما بدأت في 5 فبراير/شباط الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب الليبي من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.