إسرائيل: موقفنا من الاتفاقية النووية مع إيران لم يتغير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، الجمعة، أن موقفها من الاتفاق النووي مع إيران لم يتغير، وأنها تتمسك بموقفها بمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "إسرائيل تتمسك بالتزامها بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وموقفها من الاتفاقية النووية لم يتغير".



وأضاف في البيان الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه أن "إسرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاقية السابقة ستمهد فقط الطريق أمام إيران نحو امتلاك ترسانة نووية".

وتابع أن "إسرائيل تجري حوارا متواصلا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن".

وجاء البيان الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تقليص عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران، تمهيدا لبحث عودة الولايات المتحدة للاتفاق الموقع مع الدول الكبرى عام 2015.

ويقول المعارضون للاتفاق النووي إنه لا يغطي كافة الجوانب التي تمكن إيران من تطوير سلاح نووي وإنه يؤجل تلك الخطوة فقط.

ودأب ترامب على اعتبار الاتفاق النووي مع إيران الأسوأ على الإطلاق في تاريخ بلاده.