شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. النيابة العامة تطالب بالإعدام للمتهم بقتل سائح فرنسي في 2014 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - أ ف ب

طلبت النيابة العامة الجزائرية، عقوبة الإعدام للمتّهم الرئيسي في قضية دليل تسلّق الجبال الفرنسي إيرفيه جورديل الذي خطفه متشددون وقطعوا رأسه في الجزائر في 2014، وذلك في مستهلّ المحاكمة التي بدأت في العاصمة، الخميس.

وبعد تأجيل المحاكمة مطلع الشهر الجاري، بطلب من الدفاع على خلفية الوضع الصحيّ لعبدالمالك حمزاوي، بدأت في محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر بحضور أفراد من عائلة الضحية وفي مقدمتهم أرملته.

وتفيد لائحة الاتهام أن 14 شخصا ملاحقون في هذه القضية، ثمانية منهم متّهمون بخطف الصحية وقطع رأسه، وستة آخرون «بعدم تبليغهم عن الجناية».

وحمزاوي (36 عاماً) هو المتهم الوحيد بالقتل الذي يحاكم حضورياً، أما السبعة المتبقون فيحاكمون غيابياً. ويمثل أمام المحكمة الخميس خمسة من الأشخاص الستة المتهمين بعدم التبليغ عن الجريمة، هم مرافقو الضحية مومن عبد الكريم أوقارة وحمزة بوقاموم وأسامة دهندي وكمال سعدي وأمين عياش.

وطلبت النيابة العامة عقوبة السجن ثلاث سنوات للمتهمين الستة بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (620 يورو) على كل منهم.

وخطف الضحية في 21 أيلول/سبتمبر في محمية جرجرة بعد يوم من وصوله إلى البلاد. وبعد ثلاثة أيام نُشر تسجيل فيديو لعملية قطع رأسه. وقد سبب صدمة كبيرة في فرنسا والجزائر. وكانت جماعة «جند الخلافة» هددت بإعدام جورديل بعد اختطافه في حال لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

ونشر الجيش الجزائري نحو ثلاثة آلاف عنصر بحثاً عن الضحية، وعثر على جثته في 15 كانون الثاني/يناير 2015 على مسافة نحو عشرين كلم من مكان اختطافه.

وفي الأشهر التي أعقبت مقتل الضحية الفرنسي، قتل عدد من المتطرفين في اشتباكات مع الجيش، من بينهم عبد المالك قوري الذي يعتقد أنه زعيم «جند الخلافة» وخليفته بشير خرزة في أيار/مايو 2015.