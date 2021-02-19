شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً من وزير الدفاع الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بخاصة في مجال التعاون الدفاعي، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية. وجدد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مؤكداً دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما جدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة، وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها. وشكر أوستن ولي العهد السعودي على ما تبذله المملكة من جهود للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأمريكي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار، وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة.