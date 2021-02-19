«جال الإماراتية» تتوقع نمو عمليات الصيانة والإصلاح العسكري

أبو ظبي: عدنان نجم

أكد محمد سعيد الخميري، الرئيس التنفيذي لشركة جال التابعة لمجموعة «إيدج»، أن الشركة تسعى إلى تقديم حلول صيانة واستدامة هندسية ذات مستوى عالمي وفعال في مجال الصيانة والإصلاح، لضمان أعلى المستويات للطائرات، موضحاً أن كفاءة الشركة في تقنيات وعمليات الدفاع الجوي تجعلها شريكاً مثالياً للحلول الشاملة.

وقال الخميري في تصريحات لـ ”الخليج 365”: «مع المشهد الأمني المتغير باستمرار وشراء طائرات عسكرية جديدة، إلى جانب التوسع في استبدال الأسطول، من المتوقع أن تشهد عمليات الصيانة والإصلاح العسكري نمواً كبيراً»، مضيفاً «نساعد العملاء على تحقيق استعداد مثالي للأسطول، ونحن نستفيد من تقنيات مثل الصيانة التنبؤية من خلال استخدام تحليلات البيانات لتحديد حالة المعدات، ودعم عملائنا من خلال تحديد التدابير اللازمة لتقديم الأداء الأمثل للطائرات».

وأضاف الخميري:«تستكشف«جال» حالياً أحدث التقنيات لتعزيز مستوى التكنولوجيا الرقمية لديها، لتقديم حلول الاستدامة المتطورة لعملائها، مع استمرار تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، وتسعى«جال» جاهدة لتكون من أوائل المتبنين للتكنولوجيا الرقمية لزيادة تعزيز حلول الاستدامة الخاصة بها، باستخدام أحدث التقنيات، ونحن قادرون على إكمال المهام الهندسية المعقدة بدقة أكبر، وفي جزء صغير من الوقت».

تقنيات

وحول التقنيات التي يحتمل أن يكون لها أكبر تأثير في سرعة الحركة والنطاق في قطاع الصيانة والإصلاح، رد الخميري بالقول: «تعد تحليلات البيانات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، والتصنيع الإضافي، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي من بين التقنيات الأسرع نمواً التي سيكون لها أكبر تأثير في المرونة والتوسع في قطاع الصيانة والإصلاح، وستمكن ثورة التصنيع مزودي الصيانة من استخدام مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد عند الحاجة».

مضيفاً:«مع زيادة القدرات، سيكون بالإمكان إنتاج الأجزاء والقطع بطريقة لامركزية على مقربة من مراكز الإصلاح، على الأقل من الناحية النظرية».

وتابع:«ينصب تركيزنا الحالي في شركة جال على تحليلات البيانات والمزايا المقدمة من خلال الصيانة التنبؤية والذكاء الاصطناعي، ستسمح لنا هذه التقنيات ولغيرنا من مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والصيانة بالحفاظ على الميزة التنافسية في الصناعة».

وأوضح الخميري أن شركة جال توفر مجموعة واسعة من خدمات الصيانة، بدءاً من عمليات الفحص الروتينية وحتى الإصلاح المخصص وأنظمة الصيانة الشاملة لأنظمة الطائرات، بالإضافة إلى حلول الاستدامة المتكاملة التي تضمن توفر الطائرات.

وذكر أن شركة جال تتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية والموردين، لتعزيز مستوى الدعم اللوجستي المقدم للعملاء، حيث تدرك الشركة أن بناء علاقات قوية مع شركاء الصناعة سيؤدي في النهاية إلى زيادة الكفاءة وتقليل أوقات التسليم.

الذكاء الاصطناعي

وأضاف:«مع توقف ثلث إلى نصف القدرة الإجمالية لأي قوة عسكرية عن العمل للصيانة في أي وقت من الأوقات، من المهم أن تكون القوات الجوية قادرة على الاعتماد على مزود خدمة ما بعد البيع، وتوفر الصيانة التنبؤية جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي مجموعة من الفرص والكفاءات والتكرار، حيث إننا في «جال» نستفيد من تدريب الواقع المعزز من أجل خدمة عملائنا، مع استكشاف التعلم الآلي العميق لفهم أنماط واتجاهات الصناعة بشكل أفضل».

صناعة الطيران

وحول كيفية تأثير التطورات في صناعة الطيران على قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة، رد الخميري بالقول:«بالنظر إلى المستقبل، حيث تصبح الطائرات أكثر ذكاءً، وتصبح عمليات الدفاع الجوي أكثر تعقيداً، فإن الاستثمارات الضخمة في الطائرات العسكرية الجديدة والحالية تتطلب تأهيلاً وتدريباً عالي المستوى للوظائف، ويجب أن نسعى إلى دمج أحدث التطورات والتحديثات، بما في ذلك أنظمة إلكترونيات الطيران مع أنظمة تجنب الاصطدام الأرضية الأوتوماتيكية وأنظمة الفتحات الموزعة المحسّنة في أساطيلنا الحالية من الطائرات المقاتلة».

وأضاف:«يعد القيام بذلك أمراً ضرورياً للبقاء في الطليعة، وكيفية الاستفادة من أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً أمر بالغ الأهمية، وعلى سبيل المثال، ستزودنا أنظمة المراقبة على متن الطائرة برؤية أعمق لسبب ووقت تعطل المكونات، ما يمكننا من تنفيذ تدابير الصيانة الوقائية لإطالة عمر المكونات، وتعزيز السلامة».

وأوضح أن شركة جال تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها، فلديها العديد من عقود الصيانة وخدمات الإمداد المتكاملة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، كما تواظب الشركة على توسيع قدرات الدعم التي نقدمها للعملاء على المستوى الوطني والإقليمي من خلال الشراكة مع رواد الصناعة، والتعاون مع قياديي الصناعة، وهندسة التقنيات المبتكرة.

وقال:«تقوم الشركة بتوفير صيانة الطائرات والخدمات الفنية، وحلول القوى العاملة الخارجية، وخدمات الأمور اللوجستية وسلسلة التوريد، والدعم الاستشاري على مستوى القيادة، وحلول التدريب المتخصصة، الصيانة وخدمات الدعم الفني في مجال الدفاع الجوي، وإدارة التعديل والترقية، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة الامتثال للوائح التصدير».



تأثير الجائحة

وذكر الخميري أن جائحة كورونا المستجد قد تسببت بتغيير جذري في الجداول الزمنية لإنتاج الطائرات العسكرية والمشتريات، وإعادة تحديد الأولويات.

وقال:«مع تعطل خطوط الإنتاج وجداول التسليم للطائرات العسكرية إلى حد ما بسبب التأثير الاقتصادي للوباء، لم تكن أحدث عمليات الصيانة والإصلاح للطائرات الحالية أثناء الخدمة أكثر أهمية من أي وقت مضى».