شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يرعى حفل كأس السعودية للخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض : عيسى الحكمي

يرعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، السبت، النسخة الثانية من سباق كأس السعودية العالمي البالغة جائزته الكبرى 20 مليون دولار أمريكي.

وسيكون ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، مسرحاً للسباق الختامي المرتقب بمشاركة 14 مهراً جاءت من الإمارات ،أمريكا، اليابان، فرنسا، البحرين والسعودية الدولة المنظمة للسباق، وستركض الخيل مسافة 1800متر قبل تحديد بطل 2021.

ومن أبرز المرشحين للفوز بالشوط الأهم الحصان الأمريكي نيكس جو الذي سينطلق من الخانة الخامسة، فيما ينطلق منافسه الأقرب الحصان شارلتون من الخانة التاسعة، والحصان جريت سكوت من الخانة الثالثة، والحصان مشرف من الخانة الثانية عشرة.

وظل عشاق سباقات الخيل في العالم يترقبون هذه الأمسية عاماً كاملاً.

ويتكوّن الحفل الختامي من ثمانية أشواط خصص الأخير لكأس السعودية العالمي، في ختام المهرجان، ويتكون من 16 شوطاً بجوائز مالية تبلغ 30.5 مليون دولار وإجمالي المشاركين 126 جواداً من 17 دولة.

وسيقوم ولي العهد السعودي في ختام الأمسية الكبرى بتتويج الحصان الفائز بالبطولة والذي سيحصل على الكأس العالمية، وجائزة مالية مقدارها 10 ملايين دولار، كما سيتم تكريم المدرب والخيال، ويحضر السباق عدد من الشخصيات العالمية والمحلية.

ووصف الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل السعودية رعاية الأمير محمد بن سلمان للسباق بأنها تكريم لوسط الفروسية ولعشاق رياضة الآباء والأجداد.