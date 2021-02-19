شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تؤجل أغلبية تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - رويترز

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، إن معظم المباريات المتبقية ضمن المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر تأجلت إلى يونيو/ حزيران المقبل، بسبب قيود السفر المفروضة في الكثير من الدول في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقال الاتحاد إن أربع مباريات ستقام في مواعيدها وأماكنها المحددة من دون تغيير في 25 و30 مارس / آذار المقبل، بينما ستقام بقية المباريات بصورة مجمعة في مكان واحد ما بين 31 مايو/ أيار، و15 يونيو/ حزيران.

وأضاف الاتحاد: «لا يزال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع صحة وسلامة اللاعبين والفرق على رأس الأولويات، وسيتعاون مع الاتحادات الوطنية في القارة من أجل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب».

وكان من المقرر أن تبدأ مباريات هذه المرحلة والتي تشمل 40 دولة في القارة عبر ثماني مجموعات في مارس/ آذار المقبل بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، إضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث من التصفيات.

وتملك آسيا أربعة مقاعد في النهائيات، إضافة إلى قطر، بطلة آسيا، التي ضمنت مقعدها في البطولة باعتبارها الدولة المضيفة، فضلاً عن مقعد آخر من خلال مباراة فاصلة مع أحد المنافسين من قارة أخرى.

