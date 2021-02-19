"الأعلى للإعلام" يصدر بيانًا عاجلا بعد أزمة تامر أمين مع الصعايدة:" يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة"

الشارقة - اميمة ياسر -

علقت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أزمة الإعلامي تامر أمين مع أهل الريف والصعيد، بعد تصريحات له حول ضرورة التصدي للزيادة السكانية.

وقال "أمين" خلال برنامجه بقناة "النهار": "في الريف وفي الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنوهم على القاهرة، عشان يشتغلوا خدمات".

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر بيان على "فيس بوك" على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وأعلنت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

حالة من الهجوم تعرض لها الإعلامي تامر أمين، بعد تصريحاته بشأن فتيات الصعيد، أثناء حديثه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له.

وتصدر هاشتاج «#تامر أمين» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد تصريحاته عن فتيات الصعيد.

ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وذلك لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.