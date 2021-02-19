رئيس تنزانيا يطالب شعبه بالصوم للتغلب على كورونا: "الرب يختبرنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - دار السلام - (د ب أ):

دعا رئيس تنزانيا، جون ماجوفولي، اليوم الجمعة، التنزانيين للدعاء والصوم للتغلب على جائحة فيروس كورونا.

وقال ماجوفولي على شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة "يتعين أن نلجأ إلى الرب وسينقذنا".

وأضاف الرئيس "لن نغلق البلاد الآن، نظرا لأني أعتقد أنه إذا لجأنا إلى الرب، سيزول الوباء" مشيرا إلى أن الرب "يختبرنا".

وكان تعامل رئيس تنزانيا مع جائحة فيروس كورونا قد تعرض لانتقادات بشكل واسع.

يشار إلى أن رئيس تنزانيا قد حذر أوائل هذا الشهر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلا إنها ستساعد في انتشار الفيروس.

ولم يفرض الرئيس المستبد بشكل كبير أي قيود منذ تفشي الفيروس، بينما قلل مرارا من خطورته وشكك في مصداقية اختبارات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولم تصدر تنزانيا أي إحصائيات رسمية خاصة بفيروس كورونا منذ مطلع مايو الماضي.