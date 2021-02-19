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ترامب: بايدن فقد عقله !

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اسماعيل عبد الحي - علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على إعلان الرئيس الحالي جو بايدن أنه عندما تسلم الإدارة لم تكن اللقاحات المضادة لكورونا متوفرة، معتبرا أن بايدن "إما يكذب أو فقد عقله".

 

وقال ترامب في مداخلة عبر "نيوزماكس"، إن بايدن أدلى بتصريح "غبي للغاية'' بشأن اللقاحات، مؤكدا أن إدارته قدمت "ملايين الجرعات".

 

وأضاف: "بايدن إما لم يكن يقول الحقيقة أو أنه فقد عقله"، مشيرا إلى أن حتى الكارهين له دافعوا قائلين إن اللقاحات متوفرة منذ فترة طويلة.

 

وذكر ترامب أن بايدن نفسه قد تم تطعيمه قبل تنصيبه في 20 جانفي، بـ"وقت طويل"، وتابع قائلا: "دعونا نعطيه فائدة الشك، ربما كان يمزح لأنه وبصراحة كان هذا التصريح غبي جدا".

 

روسيا اليوم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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