وزير الصحة الألماني: كورونا لن يستسلم بسهولة

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دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مجدداً إلى توخي الحذر في ضوء تطور أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير اليوم الجمعة في برلين: "الفيروس لن يستسلم بسهولة"، مشيراً إلى أنه إلى جانب الطفرات المثيرة للقلق، هناك حالياً انحراف فيما يتعلق بانخفاض أعداد الإصابات الجديدة.

وأعرب شبان عن تفهمه إلى الحاجة لإنهاء الإغلاق، مؤكداً في المقابل ضرورة توخي الحذر والحيطة عند اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى لا يتعرض ما تم إنجازه للخطر.

كما أشار الوزير إلى ضرورة زيادة وتيرة التطعيمات بقوة، واستخدام الاختبارات السريعة، والاختبارات الذاتية، على نطاق واسع اعتبارا من مارس المقبل.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، بلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة 56.8 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وفي الأيام السابقة، لم يكن هناك انخفاض واضح في معدل الأيام السبعة الماضية. وتسعى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى خفض المعدل لأقل من 50 إصابة. ولا تعتزم السلطات اتخاذ خطوات واسعة النطاق في إعادة الفتح إلا عند انخفاض المعدل لأقل من 35 إصابة.