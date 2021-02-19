بايدن يتعهد بـ 4 مليارات دولار لدعم حملة كوفاكس العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بما يصل إلى أربعة مليارات دولار لدعم برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد19- بشكل عادل بين الدول الأكثر غنى والدول الأكثر فقراً.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر في قمة مجموعة السبع، سيعلن الرئيس أن خطوات ملموسة ستتخذ لتحسين صحة وسلامة الأميركيين من خلال حماية السكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم".

وستقدم الولايات المتحدة مساهمة أولية بقيمة 2 مليار دولار "لجافي"، تحالف لتطوير اللقاحات بين القطاعين العام والخاص والذي ينسق مشروع"كوفاكس".