إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 12 3 مليون حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 3.12 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 66 ألفاً و704. واستقر عدد المتعافين من المرض عند 150 ألفاً و376 من المصابين حتى صباح اليوم.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعاً.