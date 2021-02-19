حسنية أكادير “يعلن” جاهزية البوفتيني والصادقي لمباراة المغرب الفاسي

جدة - عبدالحي حسين - يخوض فريق حسنية أكادير، صباح اليوم الجمعة، حصته الاعدادية الأخيرة بمدينة أكادير قبل شد الرحال صوب فاس، زوال اليوم، تأهبا لمواجهة المغرب الفاسي لحساب منافسات البطولة الاحترافية.

ويراهن الفريق السوسي علی العودة بنتيجة إيجابية من فاس بعدما ضيع نقطتين بعقر داره في الجولة الماضية أمام المغرب التطواني.

واكتملت صفوف الفريق الأحمر بعد انضمام سفيان بوفتيني وأمين الصادقي إلى المجموعة بعدما منح لهما الجهاز الطبي راحة لمدة 3 أيام نتيجة العياء وبعض الآلام الطفيفة، وأعلن الفريق جاهزيتهما لمباراة “الماص”.

ويرحل فريق الحسنية لمواجهة المغرب الفاسي برسم الجولة السابعة من البطولة الاحترافية إينوي، يوم الأحد بداية من الساعة السابعة والنصف مساء بملعب الحسن الثاني بفاس .