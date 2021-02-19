“لالة لعروسة” و”صلا وسلام” يكسبان رهان نسب المشاهدة

جدة - عبدالحي حسين - نجحت التعزيزات، التي شهدتها برمجة القناة الأولى في جذب عدد مهم من الجمهور، خلال الأيام الأولى لبثها، ويخص الأمر برنامج “لالة لعروسة”، ومسلسل “صلا وسلام”.

وعززت القناة الأولى برمجتها، منذ الأسبوع الماضي، في الموسم الجديد من برنامج “لالة لعروسة”، والذي تصدرت حلقته الأولى قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة، بعدما تابعها 6.17 مليون مشاهد.

ولقي المسلسل الجديد “صلا وسلام” إقبالا من طرف المشاهدين، وتابعه في انطلاقته حوالي 5.52 مليون مشاهد، الأمر الذي جعله يحتل الرتبة الثانية في تصنيف الأكثر مشاهدة على القناة الأولى.

ويبث برايم برنامج “لالة لعروسة” كل يوم سبت، في حين تعرض حلقتان من مسلسل” صلاة وسلام” كل يوم أربعاء.