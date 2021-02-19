عملية تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوفيد-19 تنطلق اليوم الجمعة

جدة - عبدالحي حسين - من المرتقب، أن تنطلق، اليوم الجمعة، عملية تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوفيد-19.

وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قد صرح، قبل أسبوع، أن من المقرر أن يشرع المغرب في تقديم الحقنة الثانية من اللقاح، اليوم.

وأوضح وزير الصحة، أثناء زيارته لعدد من مراكز التلقيح في جهة بني ملال – خنيفرة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، أن المغرب يسعى إلى استكمال عملية التلقيح الجارية، حاليا، في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر المقبلة، وذلك في أفق تأمين مناعة جماعية، والعودة إلى الحياة الطبيعة.

وحتى، يوم أمس الخميس، بلغ عد المستفيدين من التلقيح مليونان و233 ألفا و123 شخصا ضد كوفيد-19 في المغرب.

وانطلقت حملة التلقيح، قبل ثلاثة أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ويتوفر المغرب، حاليا، على سبعة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لوباء (كوفيد-19) بعد توصله بالدفعة الثانية من لقاح “سينوفارم” الصيني قبل أيام.

وكان المغرب قد أعلن عن توسيع استفادة مواطنيه من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية، والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.