أشرف حكيمي ضحية لعصابة تستخدم “أنستغرام” للإيقاع بضحاياها

جدة - عبدالحي حسين - كشفت تقارير إعلامية عالمية أن النجم المغربي، أشرف حكيمي، كان ضحية سرقة من طرف عصابة محترفة في استهداف المشاهير في إيطاليا، مستخدمة موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام لتتبع تحركاتهم.

ونشرت صحيفة الغادريان تقريرا عن القبض على أفراد العصابة، التي تحترف السرقة من خلال ترصد النجوم، وتتبع تحركاتهم، عبر الصور، التي ينشرونها على صفحاتهم.

وأفادت الصحيفة الواسعة الانتشار إلى أن الشرطة الإيطالية صادرت لدى العصابة أغراضا ثمينة، حصلوا عليها من السرقات.

والعصابة تطلع على تفاصيل منازل ضحاياها عبر الصور المنشورة على حساباتهم، التي يمكن أن تكشف وقت تغيبهم كذلك، وسبل اقتحام المنزل دون لفت الانتباه.

ولم يكشف التقرير تاريخ تعرض حكيمي للسرقة، لكنه أكد أنه من بين الضحايا، ورجح أن يكون وقت اقتحام منزله تزامن مع مباراة لفريقه انتر ميلان، حضرتها حبيبته من الملعب، فكانت فرصة مواتية للعصابة.