جدة - عبدالحي حسين - التقى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بوكيلي اللائحتين المرشحتين لانتخابات عصبة الشاوية دكالة
عبد السلام بلقشور وعبد الرحيم المقترض بحضور ادريس حنيفة، رئيس لجنة العلاقات مع العصب الجهوية.
وقدم بلقشور والمقترض رؤيتيهما من خلال البرنامج المزمع تطبيقه بعد فترة الانتخابات القادمة، الشيء الذي دفع لقجع، يٶكد بلاغ للجامعة، الی دعوتهما الى تشكيل لائحة موحدة خلال الانتخابات القادمة تكرس المقاربة التشاركية والعمل جنبا الى جنب من اجل تطوير الممارسة الكروية داخل العصبة.
وارتباطا بالموضوع، عرض بلقشور مشروع برنامج يرتكز على خلق جهاز دائم داخل هياكل الجامعة يعهد إليه تتبع وتطوير عمل العصب الجهوية من خلال تشخيص مفصل لاوضاعها تنظيميا وماليا مع جرد شامل للبنيات التحتية وتحديد الاولويات في المشاريع التي ستحقق قفزة نوعية للعمل المنوط بالعصب الجهوية داخل نفوذها الترابي، يضيف البلاغ.
لقجع يجتمع ببلقشور والمقترض قبل انتخابات عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم
جدة - عبدالحي حسين - التقى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بوكيلي اللائحتين المرشحتين لانتخابات عصبة الشاوية دكالة