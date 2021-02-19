لقجع يجتمع ببلقشور والمقترض قبل انتخابات عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم

جدة - عبدالحي حسين - التقى​ فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بوكيلي​ اللائحتين​ المرشحتين لانتخابات عصبة الشاوية دكالة

​ عبد السلام بلقشور وعبد الرحيم​ المقترض بحضور ادريس حنيفة، رئيس​ ​ لجنة العلاقات مع العصب الجهوية​.

وقدم بلقشور والمقترض رؤيتيهما​ من خلال البرنامج المزمع تطبيقه​ بعد فترة الانتخابات القادمة​، الشيء الذي دفع لقجع، يٶكد بلاغ للجامعة،​ الی دعوتهما الى تشكيل لائحة موحدة​ خلال الانتخابات القادمة​ تكرس المقاربة التشاركية والعمل جنبا الى جنب​ من اجل تطوير الممارسة الكروية داخل العصبة.

وارتباطا بالموضوع، عرض بلقشور​ مشروع​ برنامج​ يرتكز على خلق جهاز دائم​ داخل هياكل الجامعة يعهد إليه تتبع وتطوير عمل العصب الجهوية​ من خلال​ تشخيص مفصل لاوضاعها تنظيميا وماليا مع جرد شامل للبنيات التحتية​ وتحديد الاولويات في المشاريع التي​ ستحقق قفزة نوعية للعمل المنوط بالعصب الجهوية داخل نفوذها الترابي، يضيف البلاغ.