شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا: 110.3 مليون إصابة و2.44 مليون وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 110 ملايين و341 ألفا و923 حالة، حتى الساعة الثامنة و48 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة ،وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا 2مليون و 442 ألفا و580 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.