تركيا تستفز اليونان بأعمال مسح في بحر إيجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 فبراير 2021

أقدمت تركيا على خطوة تصعيدية جديدة مع اليونان قبل الجولة الجديدة من المحادثات الاستكشافية بشأن الخلافات في بحري إيجة وشرق المتوسط التي ينتظر عقدها في أثينا خلال مارس (آذار) المقبل قبل قمة الاتحاد الأوروبي. وأصدرت القوات البحرية التركية إخطار «نافتكس» جديدا قالت فيه إن سفينة المسح «تشيشمه» ستجري دراسات بحرية حتى الثاني من مارس (آذار) في منطقة بين جزيرتي ليمنوس وسكيروس اليونانيتين. وحثت السفن الأخرى على الابتعاد عن منطقة عملها. وجاءت الخطوة التركية بعد أيام من منتدى الصداقة (فيليا) الذي عقد في أثينا بمشاركة اليونان ومصر وقبرص وفرنسا والسعودية والإمارات والبحرين بهدف تعزيز الصداقة في المنطقة بينما اعترضت عليه تركيا بسبب ما اعتبرته إقصاء لها وللقبارصة الأتراك. وسبق أن علقت تركيا أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الطاقة في شرق البحر المتوسط واستأنفت المحادثات الاستكشافية مع اليونان لحل النزاعات الإقليمية بعقد جولتها 61 في إسطنبول في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد توقف 5 سنوات. وأكد مسؤولون أتراك أن المسوحات التي تجرى في بحر إيجة لن تؤثر سلبا على المحادثات الاستكشافية لاقتصارها على المسح على سطح البحر دون حفر لوضع كابلات في قاعه. وسبق للسفينة التركية إجراء مسوح هيدروغرافية في المنطقة ذاتها في عام 2018 تحت المراقبة الدقيقة لسفن البحرية اليونانية، لكن بدء أعمال المسح هذه المرة جاء في الوقت الذي تبذل فيه جهود لتخفيف التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وطالبت اليونان، الأربعاء، تركيا بالكف عن التصعيد والتصريحات التي تؤجج التوتر وأن تمتنع عن الإجراءات التي لا تساعد على خفضه إن كانت ترغب فعلًا الاقتراب من أوروبا. وقال نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، إنه ينبغي على أنقرة التوقف عن تأجيج التوتر في المنطقة إذا كانت فعليا ترغب في التقرب من أوروبا... عليها الكف عن تصريحاتها التي تسبب في المزيد من الخلافات». وبحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الاثنين، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدد من المجالات وبخاصةً الطاقة والدفاع، وتطرقا إلى تحركات تركيا في شرق المتوسط، وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تدعم المحادثات الاستكشافية الجارية بين اليونان وتركيا. وهدد إردوغان، الأسبوع الماضي، بانسحاب تركيا من المحادثات الاستكشافية مع اليونان على خلفية موقف أثينا من المفاوضات في قبرص ورفضها حل الدولتين الذي تقترحه تركيا لإنهاء قضية الجزيرة المقسمة. في الوقت ذاته، قال السفير التركي لدى اليونان براق أوزجيرجين إن العلاقات بين أنقرة وأثينا تمتلك أساسا متينا من القانون الدولي، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالصبر والصدق والتفاهم. وأشار السفير التركي، في تقييمه للعلاقات بين البلدين وقضية جزيرة قبرص خلال منتدى «حوار أثينا للطاقة» الذي أقيم أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أن تركيا تشارك بشكل فعال في المفاوضات حول قبرص التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، لإيجاد حل شامل لمشكلة الجزيرة. وأوضح أن «فشل المفاوضات ليس بسبب الافتقار للأفكار المعقولة أو عدم وجود أشخاص أكفاء لتقديم هذه الأفكار، لكن بسبب نقص الإرادة لدى الجانب القبرصي اليوناني». وحول المحادثات الاستكشافية بين بلاده واليونان، قال أوزجيرجين إن المفاوضات لا تقتصر على المحادثات الاستكشافية فقط، بل توجد قنوات مختلفة مثل المشاورات السياسية، وتدابير بناء الثقة، وآلية فض النزاع عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومجالس التعاون رفيعة المستوى وآليات التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي الأخرى. ولفت إلى وجود تعاون وثيق بين البلدين من خلال مشروع خط أنابيب غاز «تاناب» الناقل للغاز من حقل دنيز شاه في أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا، مؤكدا أن الطاقة ينبغي أن تكون ساحة للتعاون لا الصراع.

