شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية غير جادين في السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلفها إيران في السلام أو الاكتراث له انطلاقاً من أجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

وأشار الرئيس هادي إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن الذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة.

جاء ذلك خلال تسلمه في الرياض أمس الخميس أوراق اعتماد سفراء كل من هولندا بيتر هوف، والمجر بالاش سيلماشي، وجنوب أفريقيا كوسبورت خبوشي، والبوسنه والهرسك محمد يوسيتش، لدى اليمن.

ونوه هادي بدعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف، مؤكداً أهمية دعم اليمن في هذه الظروف خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع مارس المقبل.