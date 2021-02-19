شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للشيوخ يتفقد مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة اﻹدارية الجديدة، واطلع اﻷمين العام علي معدل تنفيذ مبنى مجلس الشيوخ، واستمع إلى شرح من الشركة المسئولة حول أعمال التنفيذ.

وأبدى اﻷمين العام لمجلس الشيوخ، إعجابه بما تم من أعمال في كامل مشاريع العاصمة الإدارية ومبنى مجلس الشيوخ، خاصة في تلك المدة القصيرة، مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع، مؤكدا على ان الدولة المصرية عازمة على تنفيذ مشروعاتها على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن.

وفي ختام الزيارة، وجه اﻷمين العام لمجلس الشيوخ الشكر لجميع الهيئات والشركات المشاركة في تلك المشروع، رافق اﻷمين العام لمجلس الشيوخ خلال الزيارة المستشار عمرو يسري نائب اﻷمين العام والمهندس علاء عبده رئيس قطاع الشئون الهندسية بالمجلس.