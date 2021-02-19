شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تصريحات لرئيس مجلس النواب.. أبرزها الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة بمجلس النواب التي عقدت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين، عددا من التصريحات الهامة للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، وفيما يلي نستعرض أبرز هذه التصريحات بالتفصيل.

1. العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجاز يفخر به كل مصري.

2. الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

3. الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد.

4. إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في إبريل 2019.

5. مجلس النواب التزم بالحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

6. العدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية... والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة.

7. تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن.