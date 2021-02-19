شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخصاً في هجمات في بوركينا فاسو ومالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجادوجو/باماكو (رويترز)

قالت مصادر حكومية وأمنية: إن مسلحين يشتبه في كونهم إرهابيين قتلوا 18 على الأقل في هجمات في شمال بوركينا فاسو ووسط مالي خلال يومي الأربعاء والخميس.

وهجمات الإرهابيين المرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و «داعش» شائعة في البلدين الواقعين في غرب إفريقيا؛ حيث وسع الإرهابيون وجودهم في السنوات الأخيرة على الرغم من وجود 15000 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و5100 جندي فرنسي.

وأعلنت تشاد هذا الأسبوع أنها ستنشر 1200 جندي في المنطقة؛ للمساهمة في التصدي للإرهابيين المتشددين، بعد اجتماع رؤساء النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، وهي دول مجموعة الخمس لمنطقة الساحل، بحلفاء أوروبيين ودوليين؛ لبحث الموقف الأمني. ووقع هجوم بوركينا فاسو صباح الخميس بين بلدتي ماركوي وتوكابانجو؛ حيث نصب المسلحون كميناً لسكان في طريقهم إلى سوق عبر الحدود القريبة في دولبيل في النيجر، وفق ما ذكر المتحدث باسم الحكومة أوسيني تامبورا في بيان.

وأضاف: إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب تسعة. وذكر مصدر أمني أن شخصاً آخر توفي لاحقاً متأثراً بجروحه. وفي مالي قالت مصادر حكومية: إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون أو فقدوا في سلسلة هجمات قرب باندياجرا في منطقة موبتي بوسط البلاد. وفتح مسلحون النار في قريتين مساء الأربعاء ونصبوا كميناً لعدد من عربات النقل العام على الطريق بين سيفاري وبانكاس الخميس.