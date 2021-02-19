صور.. غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة، اليوم الجمعة، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، تطبيقًا للقانون وحرصًا على صحة الطلاب.

وأسفرت عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية منهم اثنين بمنطقة تعاونيات حسن عمار، والثالث بمنطقة الـ5000، وجرى تحرير محاضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الحملات أعمالها بكافة أحياء المحافظة.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد ناشد أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا وتأمين حياة المواطنين.