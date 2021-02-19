شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الجمعة، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، بارد على جنوب سيناء.

وأوضح الخبراء، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري، وأمطار متوسطة على مناطق من اسكندرية ومطروح وبلطيم ورشيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:



القاهرة: 18 - 9

الاسكندرية: 17- 11

مطروح: 17 - 11

سيوة: 16 - 5

بورسعيد: 18 - 9

كاترين: 18 - 2

اسيوط : 19 - 7

اسوان: 21 - 10

حلايب: 21 - 16