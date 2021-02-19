تحذير إسرائيلي.. تذكروا “باليستي” إيران وميليشياتها قبل العودة للاتفاق النووي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2021 9:36 صباحًا

حذر السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، من أنه إذا اختارت الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي من دون قيود، فسيكون لدى إسرائيل قرارات صعبة تجاه إيران.

وأوضح دانون في تصريحات لمجلة “نيوزويك” الأميركية أن :”الأميركيين يعرفون ما هي عيوب الاتفاق النووي، قلناها علنا في الماضي، وعرضتها مراراً أمام مجلس الأمن، وهم يعرفون ما هي توقعاتنا”.

الباليستي ودعم الميليشيات

إلى ذلك، أشار دانون الذي تم تعيينه في منصبه في الأمم المتحدة بعد شهر واحد فقط من الاتفاق النووي عام 2015، إلى عيوب واضحة في الصفقة منها السماح بتطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتخصيب اليورانيوم المحدود واستمرار الدعم للميليشيات الإقليمية وغيرها.

وقال: “إنهم على دراية بهذه القضايا، لذا فالسؤال هو ما إذا كانوا سيضعونها جانبًا ويعيدون الدخول في الاتفاقية، أم أنهم سيضعونها كشروط مسبقة”.

قرارات صعبة تجاه إيران

وأضاف “إيران 2021 ليست إيران 2016. فهي اليوم أكثر تقدمًا للأسف، وإذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاقية دون تعديل، فسيتعين على إسرائيل إعادة الحسابات فيما يتعلق بالسباق النووي الإيراني، لذلك تعلمون في الماضي أننا طرحنا خياراتنا وأنا متأكد من أننا سنطرحها مرة أخرى”.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتنانت جنرال أفيف كوخافي، كان أعلن أواخر الشهر الماضي أنه “أمر الجيش الإسرائيلي بإعداد عدد من الخطط العملياتية، خلال العام المقبل ردًا على احتمال عودة بايدن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مجددا. وقال كوخافي في حينه: “الحكومة بالطبع هي التي ستقرر تنفيذها، لكن هذه الخطط يجب أن تكون جاهزة ويجب أن تكون مطروحة على الطاولة ويجب توثيقها”.