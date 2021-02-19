الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي غير جادين في السلام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلفها إيران للسلام تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

وأشار الرئيس اليمني إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن الذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال تسلمه في الرياض أمس الخميس أوراق اعتماد سفراء كل من هولندا بيتر هوف، والمجر بالاش سيلماشي، وجنوب أفريقيا كوسبورت خبوشي، والبوسنة والهرسك محمد يوسيتش، لدى اليمن.

ونوه هادي بدعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيته الدستورية وكذلك جهود دول التحالف، مؤكداً أهمية دعم اليمن في هذه الظروف خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع آذار المقبل.

وعلى المستوى الدولي، طالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف جرائم الإرهاب الحوثي المدعومة من “نظام إيران المارق”.

وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في كلمة له خلال انعقاد جلسة لمجلس الأمن، أن الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والجرائم ضد الشعب اليمني ترتكب بدعم نظام طهران.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، أن الهجوم الذي تشنه مليشيا الحوثي على مدينة مأرب، يفسد جهود السلام، داعيا لاستئناف العملية السياسية بشكل “سريع”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.