أسعار الفائدة على القروض.. بنك المغرب: انخفاض السعر المتوسط المرجح إلى 4,53%

جدة - عبدالحي حسين - أفادت نتائج استقصاء (بنك المغرب) حول أسعار الفائدة على القروض برسم سنة 2020، بأن السعر المتوسط المرجح الإجمالي بلغ 4,53 في المائة، بانخفاض بواقع 46 نقطة أساس مقارنة مع سنة 2019.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرة حول هذا الاستقصاء أن هذا السعر بلغ 4,42 في المائة خلال الفصل الرابع من 2020، مقابل 4,34 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020.

وبحسب نتائج هذا الاستقصاء، انتقلت الأسعار، من فصل إلى آخر، من 3,99 في المائة إلى 4,12 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، ومن 4,79 في المائة إلى 4,91 في المائة بالنسبة للقروض العقارية. وانخفضت أسعار قروض التجهيز من 4,50 في المائة إلى 4,21 في المائة، ومن 6,46 في المائة إلى 6,40 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.

وحسب القطاعات المؤسساتية، يضيف المصدر ذاته، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، نسبة 4,98 في المائة مقابل 5,15 في المائة خلال الفصل السابق، بينما بلغت أسعار القروض المقدمة للمقاولات غير المالية 4,28 في المائة، بعد 4,16 في المائة.

وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، أشار بنك المغرب إلى أن سعر الفائدة بلغ 4,30 في المائة خلال الفصل الرابع من 2020، مع 4,13 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و4,49 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.