التصعيد الحوثي في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت حملة الهجوم الحوثي لاجتياح مأرب اليمنية مرحلة جديدة عقب أكثر من أسبوع من تعثر عدوان إيراني استهدف فيما يبدو قياس ردة الفعل الدولية نحو مخاطر التصعيد على السلام.

ولجأت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في أسبوعها الثاني إلى "تكتيكات هجمات الأنساق" عبر دفع أفواج متتالية من المقاتلين في سلسلة هجمات متواصلة بما فيها ليلا بهدف إدامة زخم المعارك وعدم ترك وقت للجيش اليمني والقبائل أي مهلة للهجوم المعاكس.



هجوم حوثي صاروخي ثان على مأرب خلال أيام



استهدفت مليشيات الحوثي بالصواريخ والقذائف مخيم نزوح غربي مأرب اليمنية تزامنا مع ضغط بري عسكري مكثف وأطلقت صاروخا باليستيا وعددا من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية على مخيمات النزوح المتناثرة في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب وأحدثت سلسلة من الانفجارات العنيفة وفقا لمصادر محلية تحدثت لـ"الخليج 365".

كما قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية بصاروخ باليستي مقرا حكوميا في محافظة مأرب وذلك في هجوم هو الثاني على التوالي خلال أيام وهز مدينة مأرب انفجار عنيف إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مقر مدني للحكومة المعترف بها دوليا في المدينة المكتظة بملايين النازحين والسكان.

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وقال مصدران أحدهما مدني وآخر عسكري، لـ"الخليج 365"، إن هجوم الحوثي الصاروخي استهدف المقر الحكومي لمحافظة مأرب وسقط في باحة حوش المبنى.

وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تغادر من مكان سقوط الصاروخ الحوثي في مدينة مأرب، ولا يعرف حتى اللحظة إن كان هناك ضحايا خصوصا من المدنيين في المباني السكنية المحيطة بالمقر الحكومي الذي يعد مركزا إداريا لسلطات مأرب.

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وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365"، إن المليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت من مواقع تمركزها في مدينة الحديدة صاروخي "كاتيوشا" استهدفت حي "منظر" الشعبي، والذي تعرض باستمرار لهجمات متكررة دفعت سكانه للنزوح قسرا.

وكان بيان للقوات اليمنية المشتركة، قال إن الهجوم الحوثي الصاروخي دمر بشكل كلي 5 منازل سكنية ودفع ما تبقى من الأسر القاطنة إلى النزوح نحو البلدات الآمنة في المناطق المحررة.

وذكر البيان أن مليشيا الحوثي صعدت بشكل خطير عسكريا وتقصف عشوائيا الأحياء السكنية، حيث تم تسجيل نحو 72 خرقا خلال 8 ساعات فقط في البلدات الريفية على رأسها حي منظر، ومدينة حيس جنوبي المحافظة المطلة على البحر الأحمر.