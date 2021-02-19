خرائط جوجل توفر مكانا لـ"ركن" السيارات.. إليك الطريقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضافت خرائط جوجل ميزة تتمثل في القدرة على الدفع مقابل مواقف السيارات، وذلك لجعل ركن السيارة أسهل وأكثر أمانا.

وأعلنت شركة جوجل عن توفيرها لخدمة دفع لمناطق ركن السيارات وتذاكر المترو عبر 400 مدينة حول العالم، يستفيد منها مستخدمو تطبيق جوجل للخرائط.

وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن تطبيق جوجل للخرائط يحتوي الآن على خدمة للدفع بمناطق ركن السيارة، تظهر على خريطة السيارة عند الوصول للوجهة المقصودة، تحت مسمى pay for parking.

بالضغط على هذا الاختيار، يمكن لسائق السيارة الدفع تلقائيا، وتحديد مساحة الركن بالمتر ومدة ركن السيارة وطريقة الدفع، كما سيتمكن مالك السيارة من اكتساب ساعات إضافية للركن دون الحاجة للعودة لسيارته عبر التطبيق نفسه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذه التحديثات الجديدة على تطبيق جوجل للخرائط، تأتي بهدف تقليل فرص التلامس، عند دفع رسوم الركن أو شراء تذاكر المترو سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا.

ومن المدن التي تطبق بها هذه الخدمة داخل الولايات المتحدة لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة وبوسطن وهيوستن.

طريقة الخدمة

وتعمل خرائط جوجل على دمج خدمتين للدفع لمواقف السيارات عبر الأجهزة المحمولة في تطبيقها، وهما Passport وParkMobile.

ويوفر كلاهما القدرة على العثور على عدادات انتظار السيارات ودفع ثمنها وتجديدها أو رسوم مواقف السيارات من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

وأوضحت الشركة أنه يجب عليك النقر على زر الدفع مقابل مواقف السيارات الذي يظهر عندما تكون بالقرب من وجهتك، ومن ثم إدخال رقم العداد، والمدة الزمنية التي تريد الوقوف فيها، وبعدها النقر على خيار الدفع.

ويمكنك أيضا إضافة المزيد من الوقت إلى العداد عن طريق تمديد جلسة موقف السيارة بسهولة عبر بضع نقرات فقط.

ويحصل مستخدمو هواتف أندرويد على الميزة أولاً، ويتبعها مالكو آيفون قريبا.

وبفضل التكامل مع مزودي حلول مواقف السيارات Passport وParkMobile، يمكنك الآن بسهولة دفع العداد مباشرة عبر التطبيق، وتجنب لمس العداد.

تقول جوجل أيضا: إنها توسع القدرة على دفع أجور النقل العام إلى أكثر من 80 نظام نقل حول العالم.