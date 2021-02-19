وفاة أسطورة السينما السوفياتية الممثل الروسي أندريه مياغكوف

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موسكو: توفي أسطورة السينما السوفياتية الممثل الروسي أندريه مياغكوف عن عمر يناهز 82 عاماً، وفق ما أعلن الخميس المسرح الذي كان يعمل فيه، وهو كان بطل الفيلم الذي درج الناس في الدول الناطقة الروسية على حضوره لمناسبة رأس السنة.

ولم يذكر مسرح أنتون تشيخوف في موسكو أي معلومات عن سبب الوفاة.

وتولى مياغكوف عام 1975 بطولة فيلم "سخرية القدر"، وهو شريط كوميدي رومانسي عن مغامرات رجل مخمور ليلة رأس السنة، شكّلت مشاهدته في 31 كانون الأول/ديسمبر تقليداً في روسيا.

ومن أبرز أدواره الأخرى ذاك الذي أداه في الفيلم الميلودرامي "قصة حب في المكتب" الذي يتناول قصة موظف في معهد إحصائي يحاول إغواء رئيسته المتقشفة للحصول على وظيفة جديدة.

ويعتبر هذا الفيلمان اللذان أخرجهما إلدار ريازانوف من أهم النجاحات التجارية للسينما السوفياتية.

واعتباراً من العام 1977، واصل أندريه مياغكوف مسيرته المهنية في مسرح أنتون تشيخوف للفنون في موسكو، فقدم مسرحيتين وأعطى دروساً. وفي العام 2004، شارك أيضاً في مسرحية للمخرج كيريل سيريبرينيكوف.

ةفي عام 2007، أعاد الممثل تأدية دوره الأكثر شهرة في تكملة بموازنة كبيرة لفيلم "سخرية القدر".

وقال الناطق باسم الكرملين الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين سيتقدم قريبا بتعازيه إلى أقارب هذا "الفنان الشعبي الكبير".

وولد الممثل عام 1938 في لينينغراد، ونجا من الحصار المروع للمدينة خلال الحرب العالمية الثانية عندما كان طفلاً.