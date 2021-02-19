توقيف العشرات في إسبانيا بعد ليلة ثانية من التظاهرات المنددة بسجن مغني راب

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مدريد: أوقف عشرات الأشخاص في إسبانيا إثر تجدد التظاهرات العنيفة ليل الأربعاء الخميس على خلفية سجن مغن كاتالوني للراب أدين بإهانة المؤسسة الملكية وقوات الأمن.

اندلعت التظاهرات مساء الثلاثاء في إقليم كاتالونيا (شمال شرق) إثر اعتقال بابلو هاسل (32 عاما) بعد تحصّنه الاثنين في جامعة في محاولة لمنع توقيفه، في قضية مثيرة للجدل تتعلق بحرية التعبير.

وزجت أعمال العنف بحزب بوديموس اليساري المتطرف، الشريك الأصغر في الائتلاف اليساري في إسبانيا والذي عارض سجن هاسل وأيد علنا المتظاهرين، في واجهة الانتقادات.

مساء الأربعاء تجمع مئات الأشخاص في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد للمطالبة بالافراج عن هاسل. وألقوا مقذوفات باتجاه الشرطة التي تصدت لهم في مواجهات استمرت ساعات، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

وأوقفت الشرطة 19 شخصا، فيما قالت أجهزة الطوارئ التابعة للمدينة إن 55 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم 35 عنصر أمن.

في برشلونة وثلاث مدن أخرى في كاتالونيا، رشق المتظاهرون الشرطة بمقذوفات وأشعلوا النار في حواجز، وتصدت الشرطة للمتظاهرين وأطلقت في بعض الأماكن أعيرة مطاطية.

وتم توقيف ما مجموعه 33 شخصا فيما أصيب 14 بجروح، بحسب الشرطة.

وقال مدير الشرطة الاقليمية في كاتالونيا بير فيرير إن عناصر الأمن يواجهون "سيناريو بالغ التعقيد" بسبب "الحجم الكبير لانعدام النظام العام" والذي يشمل النهب.

وباشرت قوة الشرطة تحقيقا بعدما فقدت شابة عينها مساء الثلاثاء في برشلونة نتيجة لاستخدام الشرطة أعيرة مطاطية لتفريق المتظاهرين.

ونزل المتظاهرون إلى شوارع غرناطة بجنوب البلاد، واشتبكوا مع الشرطة وأضرموا النار في حاويات قمامة. وتم توقيف أربعة أشخاص وفق مسؤولين محليين.

وصدرت دعوات لتظاهرات جديدة ليل الخميس في برشلونة ومدن أخرى.

ورغم أن هاسل معروف بأفكاره اليسارية المتطرفة، إلا أن قضيته باتت موضوع جذب للنشطاء الذين يقولون إن محاكمته اعتداء خطير على حرية التعبير.

ونددت شخصيات من مختلف الأطياف السياسية بأعمال العنف، ومن بينهم نائبة رئيس الوزراء الاشتراكية كارمن كالفو.

وقالت على شبكة التلفزيون العامة آر تي في إيه "ما من حق يمكن الدفاع عنه أو التعبير عنه بالعنف. إنه خط أحمر".

حتى الآن لزم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الصمت إزاء قضية هاسل والتظاهرات التي ألقت الضوء على شرخ يتسع بين حزبه الاشتراكي وبوديموس الذي انبثق عن حركة "إينديغنادوس" (ساخطون) المعارضة للتقشف والتي احتلت ساحات مدن في أنحاء إسبانيا عام 2011.

وتطال الانتقادات النائب عن بوديموس بابلو إيشينيكوي الذي غرّد علنا مؤيدًا للمحتجين فيما كانت المواجهات تشتد.

وكتب على تويتر "كل دعمي للشباب المعارضين للفاشية الذين يطالبون بالعدالة وحرية التعبير في الشوارع".

لكن قسما كبيرا من الغضب انصب على زعيم بوديموس بابلو إيغليسياس، وهو نائب لرئيس الوزراء أيضا، والذي كان انتقد سجن هاسل واستخدمه للتشكيك في الديموقراطية الإسبانية.

وقالت كوكا غامارا المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي المعارض "يتعين إزاحة بابلو إيغليسياس من الحكومة الإسبانية. تلك هي الطريقة الوحيدة للابتعاد عن هذا المسار الخطير الذي نسلكه".

وأضافت في تصريحاتها التلفزيونية بأن الحزب الاشتراكي "لا يستطيع أن يكون متواطئا أمام ما يحدث ... وأمام هذا النهج +الترامبي+ الذي نراه من زعماء بوديموس"، في إشارة إلى محاولة دونالد ترامب تحريض أنصار له على اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي الشهر الماضي.

تم توقيف هاسل بعد امتناعه عن تسليم نفسه الجمعة، ليبدأ حكما بالسجن تسعة أشهر على خلفية تغريدات تصف الملك السابق خوان كارلوس الأول بزعيم مافيا، وتتهم الشرطة بتعذيب وقتل متظاهرين ومهاجرين.

وفي قضية أخرى قضت محكمة في بلدته ليريدا في 12 شباط/فبراير بسجنه عامين ونصف لتهديده بقتل رجل في حانة، بحسب القرار الذي نشر الخميس.

وانبرى مئات الفنانين للدفاع عنه ومن بينهم المخرج السينمائي بدرو المودوفار والممثل الهوليودي خافيير بارديم، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن سجنه بسبب كلمات اغانيه وتغريداته "غير عادل وغير متكافئ".