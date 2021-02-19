بعد تجاوزه 65 دولاراً.. تراجع النفط في الأسواق العالمية

ونزل خام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولار للبرميل. كان السعر ارتفع خلال الجلسة إلى 65.52 دولار، أعلى مستوياته منذ يناير 2020.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتا أو واحدا بالمئة لتغلق على 60.52 دولار للبرميل، بعد أن بلغت في وقت سابق 62.26 دولار، ذروتها منذ يناير 2020.



وارتفع برنت لأربع جلسات متتالية قبل معاملات اليوم، في حين صعد غرب تكساس لثلاث جلسات.